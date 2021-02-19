السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 69,165 إصابة مؤكدة و 2,601 حالة وفاة بكورونا



واشنطن 6 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 69,165 إصابة مؤكدة و 2,601 حالة وفاة نتيجة

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27,669,556 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 489,067 وفاة.

// انتهى //

22:59ت م

0227



واشنطن 6 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 69,165 إصابة مؤكدة و 2,601 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27,669,556 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 489,067 وفاة.// انتهى //22:59ت م0227

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