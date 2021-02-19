في أي سن يلزمك فحص الدهون الثلاثية ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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تعتبر الدهون الثلاثية مصدر الطاقة لكافة خلايا الجسم، ويحتاجها الجسم في تصنيع الهرمونات والبنية الخلوية، وكذلك ضرورية لتحسين عمل الخلايا، ولكن متى تصبح هذه الدهون خطرة في الجسم، وفي أي سن لا بد من إجراء الفحوصات.

توصيات عالمية للفحص

وأوضح استشاري الباطنة الدكتور عصام المعتز بالله، أنه بخلاف الحالات التي تستوجب فحص الدهون الثلاثية عند الذين يعانون من السمنة في أي مرحلة عمرية فإن التوصيات العالمية تدعو إلى الفحص بعمر 35 عامًا وأكثر للرجال، و45 عامًا وأكثر للنساء وذلك بشكل دوري، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة للإصابة بأمراض القلب إذ يتم الفحص من عمر 20 إلى 35 عامًا.

أسباب تمهد للإصابة

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن هناك أسبابًا تمهد للدهون الثلاثية وهي، التاريخ العائلي في الإصابة بارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، السمنة، الإكثار من الأطعمة الدهنية والسكرية، سوء السيطرة على داء السكري من النوع الثاني، خلل في هرمونات الغدة الدرقية، بعض أمراض الكبد أو الكلى، الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي (متلازمة الأيض).

الدهون الثلاثية والكوليسترول

وعن الدهون الثلاثية والكوليسترول قال: هما نوعان منفصلان من الدهون التي تنتشر في الدم، فالدهون الثلاثية تقوم بتخزين السعرات الحرارية غير المستخدمة، وتوفر الطاقة للجسم، أما الكوليسترول فيستخدم لبناء الخلايا وبعض الهرمونات.

العلاج ونصائح وقائية

وحول العلاج والوقاية اختتم الدكتور المعتز بالله بقوله: يكون العلاج عادة بالأدوية إذا كانت التغيرات في نمط الحياة الصحي والغذائي ليست كافية للسيطرة على الدهون الثلاثية، أما ما يتعلق بالوقاية فأنه يجب المحافظة على الوزن الصحي، ممارسة النشاط البدني، اتباع نظام غذائي صحي قليل السعرات الحرارية، تجنب الأطعمة السكرية والمكررة، تناول الأسماك بدلًا من اللحوم الحمراء.

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