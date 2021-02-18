تعرف على الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة

وبينت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها الرسمي في تويتر”، أنه تم إنشاء الإدارة العامة للتحريات المالية استنادًا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /39 وتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ وتتمتع باستقلالية عملية كافية بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا”.

محمد يوسف

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