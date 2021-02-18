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هندسة بيشة تبحث تفعيل الشراكة مع مستشفى الملك عبدالله وبلدية الحازمي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

هندسة بيشة تبحث تفعيل الشراكة مع مستشفى الملك عبدالله وبلدية الحازمي

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح - أبها

بحثت كلية الهندسة بجامعة بيشة الخميس (6 رجب 1442هـ) سبل تعزيز التعاون المشترك مع مستشفى الملك عبدالله ببيشة وبلدية الحازمي، في إطار خطة الكلية لتفعيل الشراكات مع قطاعات المجتمع تسهم بشكل فعال في تحقيق التوجهات الوطنية للتنمية، وذلك بتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي.

هندسة بيشة تبحث تفعيل الشراكة مع مستشفى الملك عبدالله وبلدية الحازمي - متابعات الخليج 365

جاء ذلك في زيارتين قام بها وفد من الكلية برئاسة وكيل الكلية الدكتور محمد بن معتق آل قريش، التقى فيهما ‏مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمستشفى الملك عبدالله خالد عبدالله العتيبي، ورئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني بحضور عدد من المسؤولين.

وضم وفد كلية الهندسة المشرف على وحدة المسؤولية المجتمعية الدكتور صالح بامقاء وعضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الميكانيكية المهندس عبدالله الغامدي.

هندسة بيشة تبحث تفعيل الشراكة مع مستشفى الملك عبدالله وبلدية الحازمي - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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