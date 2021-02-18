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ضبط 3 أشخاص سلبوا المارة تحت تهديد السلاح بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

ضبط 3 أشخاص سلبوا المارة تحت تهديد السلاح بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 3 أشخاص ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت بالاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد السلاح.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مواطن ومخالفين اثنين لنظام الإقامة من الجنسيتين السورية والأردنية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بالاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وأضاف الكريديس أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط 3 أشخاص سلبوا المارة تحت تهديد السلاح بالرياض - متابعات الخليج 365
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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