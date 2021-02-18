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جامعة تبوك تُعلن البدء في القبول على برامج الماجستير

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

جامعة تبوك تُعلن البدء في القبول على برامج الماجستير

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أعلنت جامعة تبوك‬ ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن مواعيد التقديم على برامج ‫الماجستير‬ الاعتيادي والمدفوع للعام الجامعي ١٤٤٣هـ.

وأوضح أن التقديم يبدأ من الأحد الموافق ١٤٤٢/٧/٩هـ وحتى يوم الخميس ١٤٤٢/٧/٢١هـ.

وأضافت جامعة تبوك أنه يمكن التقديم من خلال بوابة القبول على موقع الجامعة:

‏‪https://myut.ut.edu.sa/ut/init‬

جامعة تبوك تُعلن البدء في القبول على برامج الماجستير - متابعات الخليج 365


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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