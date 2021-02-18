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شكرا لقرائتكم جامعة تبوك تُعلن البدء في القبول على برامج الماجستير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18
جامعة تبوك تُعلن البدء في القبول على برامج الماجستير
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
أعلنت جامعة تبوك ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن مواعيد التقديم على برامج الماجستير الاعتيادي والمدفوع للعام الجامعي ١٤٤٣هـ.
وأوضح أن التقديم يبدأ من الأحد الموافق ١٤٤٢/٧/٩هـ وحتى يوم الخميس ١٤٤٢/٧/٢١هـ.
وأضافت جامعة تبوك أنه يمكن التقديم من خلال بوابة القبول على موقع الجامعة:
https://myut.ut.edu.sa/ut/init
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