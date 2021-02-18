تحذير طبي لكبار السن من التعرض لـ الثلوج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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دعا استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور مساعد خالد، كبار السن بعدم التعرض للثلوج التي تشهدها بعض مناطق المملكة ومنها تبوك؛ وذلك تفاديًا لتعرضهم لنزلات البرد والإنفلونزا.

وأضاف لـ”متابعات الخليج 365” أن نسبة كبيرة من كبار السن يعانون من ضعف المناعة، وهو ما يشير إلى ضعف أداء الجهاز المناعي، إذ تتمثل الوظيفة الرئيسية للجهاز المناعي في حماية الجسم من الإصابة بالأمراض، لذا فإن دعم وتعزيز الجهاز المناعي الخطوة الأكثر أهمية في تحقيق مقاومة للأمراض وتقليل التعرض لنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الأمراض، وبالتالي فإن تعرضهم للثلوج والأجواء الباردة جدًا يجعلهم أكثر عرضة لأمراض الجهاز التنفسي.

الرشح والزكام والإنفلونزا

وبيّن أن الأمراض التي قد تصيب الإنسان بسبب ثلوج فصل الشتاء بشكل عام هي الرشح والزكام والإنفلونزا، وهي من أكثر الأمراض التي تنتشر في فصل الشتاء، والتي يتعرض لها الإنسان وبالتحديد خلال التواجد في المناطق الثلجية في الرحلات والنزهات، وتتلّخص أعراضه في حدوث الرشح (ارتفاع درجات الحرارة، الإصابة بحالات من الحُمى والارتعاش، نزول بعض الإفرازات من الأنف، الإصابة بالصداع الشديد، والكسل، وعدم القدرة على الحركة بشكلٍ صحيح، ألم الحلق وعدم القدرة على التنفس بشكلٍ سليم).

نصائح لمواجهة البرد

ونصح الدكتور خالد لمواجهة البرد بارتداء الملابس الصوفية السميكة، تعقيم اليدين بشكل جيد وغسلهم قبل تناول الطعام، شرب المشروبات الدافئة يوميًا، تهوية المنزل بشكل يومي، تناول الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات، تجنب الاختلاط مع الأشخاص المصابين بالزكام، وضع المناديل الورقية على الفم أثناء السعال والعطاس.



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