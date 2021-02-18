إغلاق المنشآت التجارية وسط أبها لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

بتوجيه أمين المنطقة، أغلقت أمانة عسير كل المنشآت التجارية بوسط البلد بأبها، وذلك لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وتكدس العمالة بها وبمحيطها دون مراعاة للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

تكدس وتجمعات العمالة تطبيق عقوبة الإغلاق :

وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الفرق الرقابية التابعة لأمانة المنطقة رصدت منشآتٍ وتجمعاتٍ وتكدس العمالة في البلد بوسط مدينة أبها حيث تم مباشرةً وعملًا بالإجراءات الاحترازية تطبيق عقوبة الإغلاق على كل المنشآت التي خالفت قرار منع التجمعات بعد أن لاحظت الفرق الرقابية تجمعات العمالة، مشددًا بأنه لا تهاون في متابعة المنشآت والتزامها بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن هذه الجولات التي تمت اليوم تأتي استمرارًا لمتابعة الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا من خلال الجولات الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفايروس، مؤكدًا أنه تم إغلاق المنشآت ومعاقبتها مباشرةً ورفع المخالفات المرصودة، لافتًا إلى أن الأمانة قامت بأعمال التوعية والتذكير بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة، موجهًا شكره لشرطة منطقة عسير على مساندتها في إغلاق المنشآت المخالفة.

وأكد الحميدي أن الجولات الرقابية مستمرة بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية مع متابعة البلاغات التي تصل حول هذه المخالفات الخاصة بالتدابير الاحترازية، موجهًا بأهمية التزام الجميع بها والتشديد على تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها وعدم التساهل في تطبيقها.

الجدير بالذكر، فإن أمانة المنطقة تتابع الإجراءات الوقائية بتكثيفها الجولات الرقابية وأعداد المراقبين حرصًا وحفاظًا على الصحة العامة وعملًا بالإجراءات الاحترازية.

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