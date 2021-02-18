كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالطرق المختلفة

تتيح الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، لأصحاب المركبات من المواطنين والمقيمين بالمملكة، إمكانية الوصول للعديد من خدمات المرور إلكترونيًا، ومن بين الخدمات المتاحة، خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، والتي يمكن الوصول إليها بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة سنقوم بتوفيرها، والاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا يساهم في توفير الوقت والجهد، ومنع تكدس المستفيدين من الخدمات في مكاتب تقديم الخدمة، وذلك تماشيًا مع الأهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها، ضمن رؤيتها 2030.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

تحتل المملكة العربية السعودية مرتبة متقدمة، بين صفوف الدول المنافسة على التقدم والتطور التكنولوجي والعلمي، ووجود القوانين التي تقوم بتنظيم جميع الخدمات، هو أكثر ما يميز المملكة عن غيرها، وتتيح الجهات المعنية بالمملكة، إمكانية الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة أبشر

قم بالنقر على أبشر أفراد

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

قم بإدخال رمز التحقق واضغط على تسجيل الدخول

قم بالنقر على الاستعلامات الإلكترونية

قم بالنقر على المرور

قم بالنقر على استعلام عن المخالفات المرورية

قم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور

قم بالنقر على عرض

انتظر حتى تقوم المنصة بتحميل البيانات المطلوبة.

استعلام المخالفات المرورية عن طريق الجوال

حددت المملكة العربية السعودية عدد من الجهات يمكن من خلال التواصل معها، الاستعلام عن المخالفات، عن طريق رقم موحد يمكن من خلاله التواصل مع الجهة من أي مكان بالمملكة، ويمكن التواصل من خلال الأرقام التالية:

تتيح الإدارة العامة للمرور إمكانية الاستعلام عن المخالفات عبر الرقم 88993، بإرسال رسالة نصية على الرقم الموضح بها رقم الهوية أو الإقامة، وستصلك بعدها مباشرة رسالة بها تفاصيل جميع المخالفات. يمكن كذلك الاستعلام عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم: 989، ثم اضغط على رقم 1 لتحديد اللغة العربية ولخدمة الاستعلام عن المخالفات، قم بالنقر على رقم 1 مرة أخرى، ثم أدخل رقم السجل المدني متبوعًا برمز #. ويمكن كذلك التواصل مع الجهات المختصة، للاستعلام عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم: 920020405 أو على الرقم: 00966114419688

استعلام المخالفات المرورية وزارة النقل

تتيح وزارة النقل لمالكي السيارات بالمملكة من المواطنين والمقيمين، إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة عبر موقعها الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط موقع وزارة النقل الإلكتروني

قم بتسجيل الدخول لحساب المستخدم على المنصة

قم بالنقر على الخدمات الاستعلامية

قم بالنقر على إظهار المزيد

قم بالنقر على خدمة إلكترونية

قم بتحديد بالاختيار من بين الاستعلام برقم المخالفة أو برقم الإثبات

في حالة اختيارك الاستعلام برقم المخالفة، فستقوم بإدخال الرقم ورمز الصورة وسيعرض الموقع تفاصيل المخالفة.

أما في حالة الاستعلام برقم الإثبات، فعليك إدخال نوع الإثبات وتحديد إذا كنت تابع لشركة أو فرد، وقم بعدها بإدخال رمز الصورة ورقم الإثبات والنقر على عرض للإطلاع على تفاصيل المخالفة.

الاستعلام برقم المخالفة

تتيح منصة أبشر للراغبين، إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر المنصة برقم المخالفة، وهذه الخدمة يمكن من خلالها الإطلاع على جميع تفاصيل المخالفة من قيمتها وكافة البيانات، ويمكن هذا من خلال اتباع الخطوات التالية: