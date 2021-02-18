شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوضح سبب استخدام الغذاء والدواء مصطلح "إجازة" للقاح أسترازينيكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح استشاري الامراض المعدية الدكتور محمد الغامدي، سبب استخدام هيئة الغذاء والدواء مصطلح إجازة للقاح أسترازينيكا ، بينما استخدمت اعتماد في فايزر.

قال الاستشاري أن "إجازة هو مصلح يطلق من هيئة الغذاء والدواء بمعني أنه مجاز أو مسموح بها وهو يأتي بعد إجراء الاختبارات اللازمة سواء للقاح أو الدواء او غيره"، مشيرا إلى أن الإيجاز معناه المأمونية والفاعلية للمنتج.

وأضاف الغامدي أن الاعتماد يصدر من الجهات الرسمية والحكومية والوزارة مثل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.