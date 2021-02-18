شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل تكشف عن 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل نحو 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة، ويمكن إبلاغ الهيئة عند حدوث أي من هذه المخالفات.

وقالت الزكاة والدخل أن من ضمن الحالات التي تستوجب إبلاغ الهيئة عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات التي تم تقديمها، وعدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة،و عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية، وتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن في التعليم الأهلي والرعاية الصحية الخاصة، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وكذلك عدم توضيح أن الأسعار شاملة الضريبة، وعدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة، وتحصيل الضريبة على منتج صفري، و احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.