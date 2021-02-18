شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير النقل يكشف عن إنشاء جسر بري للبضائع يربط غرب المملكة بشرقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير النقل، المهندس صالح الجاسر، عن إنشاء جسر بري للبضائع يربط غرب المملكة بشرقها.

وقال صالح الجاسر خلال لقائه بقناة العربية:" المملكة لديها طموحات عالية في تحسين منظومة النقل ".

وأوضح:" هذا الأمر يسهل ويفتح الأبواب للمراحل الاستثمارية المستقبلية كما يعلم الجميع "، لافتا:" القطاع السككي ليس أقل من ذلك".

وتابع:" هناك اهتمام كبير جدا في إنشاء مشروع الجسر البري كخط سككي لنقل البضائع بين غرب المملكة وشرقها ".