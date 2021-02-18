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بالفيديو.. وزير النقل يكشف عن إنشاء جسر بري للبضائع يربط غرب المملكة بشرقها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير النقل، المهندس صالح الجاسر، عن إنشاء جسر بري للبضائع يربط غرب المملكة بشرقها.

وقال صالح الجاسر خلال لقائه بقناة العربية:" المملكة لديها طموحات عالية في تحسين منظومة النقل ".

وأوضح:" هذا الأمر يسهل ويفتح الأبواب للمراحل الاستثمارية المستقبلية كما يعلم الجميع "، لافتا:" القطاع السككي ليس أقل من ذلك".

 

وتابع:" هناك اهتمام كبير جدا في إنشاء مشروع الجسر البري كخط سككي لنقل البضائع بين غرب المملكة وشرقها ".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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