شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معلومات عن لقاح أكسفورد أسترازينيكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن لقاح أسترازينيكا تم تطويره في جامعة أكسفورد، ثم تحالفت الجامعة مع شركة أسترازينيكا لاستكمال عملية التطوير والتصنيع، وتم استكمال الدراسات المتعلقة بذلك أواخر العام الماضي في نوفمبر 2020.

وأوضح محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" لقاح أسترازينيكا أثبتت فاعليته ومأمونيته وقدرته في منع الإصابة بكورونا وخاصة بالمرض الشديد وتقليص حالات الوفيات، كما يحد من وصول الحالات للعناية المركزة ".

وأكد متحدث الصحة، أن لقاح أسترازينيكا معتمد من منظمة الصحة العالمية وأكثر من 50 دولة حول العالم اعتمدت أيضا هذا اللقاح.

وكان متحدث وزارة الصحة، قال إن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.

وأضاف:" تجاوزنا نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا "، موضحا أن الخطة في التوسع تواصل تسارعها.