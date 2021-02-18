شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح مدى فعالية جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.

وأضاف محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" تجاوزنا نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا "، موضحا أن الخطة في التوسع تواصل تسارعها.

وكانت وزارة الصحة، ذكرت أنها لا تزال بحالة يقظة لدفع منحنى إصابات فيروس كورونا للتراجع، لافتة إلى تجاوز عدد الجرعات المقدمة من لقاح كورونا لنصف مليون جرعة.

وتابعت أنه تم إجازة لقاح أسترازينيكا لمكافحة كورونا، مبينة:" نقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن لينا الإبقاء على الإجراءات الاحترازية وغسل اليدين والتباعد ".