وزارة الصحة تدشن مركزًا للقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة

دشَّنت وزارة الصحة مركزًا لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة، وتم إعطاء اللقاح لأول لمواطن بالمركز ممن سجَّلوا عبر تطبيق «صحتي».

وجُهِّز المركز المقام بجامعة أم القرى بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به كوادر وأطقم طبية متخصصة، بما يلائم التدابير الاحترازية والوقائية.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن مطير؛ أنَّ اللقاح سيُمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا مسبقًا لطلب اللقاح، عبر تطبيق «صحتي»، مبينًا أن صحة مكة المكرمة تشرف حاليًّا، وبتوجيه ومتابعة من الوزارة، على تفعيل 5 مقار أخرى لمنح اللقاح بمكة المكرمة؛ حيث يلي مقرَّ جامعة أم القرى، مدينةُ الملك عبدالله الطبية، و4 مراكز للرعاية الصحية الأولية في الشرائع والمعابدة والعوالي وحي التخصصي، ثم التوسع حتى الوصول إلى 11 مقرًّا بمكة المكرمة.

وأفاد بأنه جرى البدء في التشغيل التدريجي بمركز لقاحات كورونا في جامعة أم القرى عبر 6 مسارات بطاقة استيعابية تكفي أكثر من 5 آلاف شخص من خلال 62 مركز استقبال، وستتم مضاعفتها إلى 120 مركزًا.

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