التأمينات الاجتماعية: 5 فئات يحق لهم صرف معاش مبكر

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفئات التي يحق لها الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين إذا تقدموا بطلب الصرف.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن من الفئات التي يحق لها صرف المعاش المبكر، المشترك الذي توفرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر، وترك العمل الخاضع للنظام .

وكذلك المشترك الذي يعمل في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وبلغ عمره خمسًا وخمسين سنة أو أكثر، وترك العمل الخاضع للنظام، وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا، وثبت مزاولته هذا النوع من الأعمال بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وصدور حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن لمدة ثلاثة أشهرأو اكثر أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا وانتهى اشتراكه، فإنه يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

وبحسب التأمينات الاجتماعية، فإن المشترك المفقود أو الغائب، يعامل معاملة المشترك المتوفى ويستحق أفراد عائلته الصرف، وكذلك يستحق المشترك الذي حدث له عجز غير مهني صرف المعاش المبكر.

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