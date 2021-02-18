الجوازات السعودية: 4 خطوات لتسجيل مواطني دول التعاون الخليجي في أبشر

حددت المديرية العامة للجوازات خطوات تسجيل مواطني دول التعاون الخليجي، والمقيمين من التابعين، والزوار من حاملي تأشيرة الزيارة، في منصة أبشر للاستفادة من خدماتها.

وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن خطوات التسجيل في منصة أبشر تبدأ من التسجيل في موقع وزارة الداخلية.

ثم تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم، ثم تأكيد عملية التسجيل، ثم تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل أبشر، ومن خلال البنوك السعودية، وفقًا للمديرية العامة للجوازات.

وأكدت الجوازات السعودية أن المستفيدين من الخدمة هم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والتابعون للمقيمين الذين لديهم بصمة في النظام، وحاملو تأشيرات الزيارة.

وأشارت الجوازات السعودية إلى أنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، التسجيل في أبشر بموجب رقم الدخول «الحدود»، وأن بإمكان التابعين للمقيمين التسجيل برقم هوية «مقيم».

وكانت المديرية العامة للجوازات، أتاحت في مطلع فبراير الجاري لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وللمقيمين من التابعين، وللزوار حاملي تأشيرة الزيارة؛ الاستفادة من الخدمات المقدمة إلكترونيًّا من وزارة الداخلية عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية؛ وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

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