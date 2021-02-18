«الزكاة والدخل» تحدد 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة يمكن إبلاغ الهيئة عند حدوث إحداها

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل نحو 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة، ويمكن إبلاغ الهيئة عند حدوث أي من هذه المخالفات.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن من ضمن الحالات التي تستوجب إبلاغ الهيئة عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات التي تم تقديمها، وهدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة.

وكذلك، عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية، وتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن في التعليم الأهلي والرعاية الصحية الخاصة، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

ومن ضمن المخالفات أيضًا، عدم توضيح أن الأسعار شاملة الضريبة، وعدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة، وتحصيل الضريبة على منتج صفري، و احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وبحسب الهيئة العامة للزكاة والدخل، فإن من بين المخالفات، كتابة رقم ضريبي عير صحيح في الفاتورة، وتحصيل الضريبة من قبل فرد أو منشأة غير مسجلة في الضريبة، وعدم تحصيل الضريبة من قبل فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن قنوات استقبال بلاغات مخالفات الضريبية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والموقع الإلكتروني للهيئة، مشيرة إلى السرية التامة لمعلومات المبلغ.

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