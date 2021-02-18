«الغذاء والدواء» تجيز استيراد واستخدام لقاح أسترازينيكا

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فيما أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس (كوفيد 19)، مشيرة إلى أنها تعمل وفق آلية علمية للموافقة على استخدام اللقاحات، إذ تعمل على دراسة سلامة وفاعلية وجودة اللقاحات من خلال التجارب والدراسات السريرية، والبيانات العلمية التي تبين جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية، وبينت الهيئة أن إجراءاتها شملت عقد اجتماعات عدة مع خبراء وعلماء مختصين -محليين ودوليين- لأخذ مرئياتهم، إضافة إلى الاجتماع مع الشركة المصنعة وممثليها للإجابة عن الاستفسارات التي تقدمها «الهيئة» والفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية المنبثق من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية.واستحدثت «الهيئة» مسارا خاصا لتسجيل لقاحات كورونا المستجد يعتمد على مبدأ تقديم الأجزاء الجاهزة من الملفات أولا بأول وتتم مراجعتها بشكل فوري لحين اكتمال بيانات الملف، وذلك بسبب أن بعض اللقاحات لا تزال في مراحل الدراسات السريرية ولم تكتمل البيانات الخاصة بها، وهذه الآلية تسرع من عملية الاعتماد ودخول اللقاحات إلى المملكة، مؤكدة أنه في حال الموافقة على أي لقاح آخر سيتم الإعلان عنه في حينه.
وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في تغريدة له «بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة، أدعو الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، وفي هذه المرحلة ستعطى أولوية لمن يسجل أولا حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة».
إلى ذلك أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق أن أصيبوا بكورونا (كوفيد 19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وتعد الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» (محصن، متعافى) خلال الأشهر الستة بعد التعافي.
عن لقاح «أسترازينيكا»
- طورته شركة بريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد
- أجازت «الهيئة» استخدامه والسماح باستيراده استنادا إلى البيانات المقدمة
- لها بعد مراجعة جميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة
- ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدامه وفق المعايير والمتطلبات الخاصة
- ستحلل «الهيئة» عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه
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