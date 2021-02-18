شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: نقترب من العودة للحياة الطبيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 327 ‏إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 371 حالة، و5 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 374,029 حالة، من بينها 2562 حالة نشطة، منها 493 حالة حرجة.

وأوضح المتحدث الرسمي بالوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي عن المستجدات بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نايف العتيبي، أن الوزارة تتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، والتي ستكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن العودة للحياة الطبيعية تقترب أكثر فأكثر، مع أهمية الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وقال «إن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة التي يتم عن طريقها إجازة لقاح إكسفورد أسترازينيكا، وهو المصنع من شركة (أسترازينيكا) البريطانية لفيروس كورونا وذلك بعد مراجعة بيانات اللقاح المقدمة بكافة تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وذلك بعد أن تحلل الهيئة عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه، وأثبت هذا اللقاح فعاليته في منع الإصابة بالفيروس وخاصة المرض الشديد والوفاة، وهو معتمد من منظمة الصحة العالمية ومعتمد في أكثر من 50 دولة». ‏

وأضاف «تجاوزنا نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا، والخطة في التوسع تواصل تسارعها»، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بالفيروس وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وتعد الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) محصن (متعافى) خلال الأشهر الستة بعد التعافي. وشدد على أن اللقاحات مرحلة وسلاح قوي لمواجهة هذه الجائحة، وأن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.

وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة للوزارة، حيث أجرت مراكز (تأكد) 7,309,749 مسحة، وقدمت عيادات تطمن خدماتها لـ 1,976,440 مراجعا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 27,680,980 شخصا عبر مركز 937، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 13,208,953 فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة 51,419 فحصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نايف العتيبي أن الفرق الرقابية للوزارة نفذت خلال الفترة من 2 إلى 17 فبراير الحالي 260 ألف جولة رصد خلالها 25 ألف مخالفة وإغلاق 9000 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية أبرزها عدم توفر كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الجسم وملصقات إرشادية عن التباعد الجسدي بين المتسوقين، كذلك عدم الالتزام باستخدام الكمامة وتعقيم عربات التسوق، مشيرا إلى انخفاض نسبي في عدد المخالفات بناء على المؤشرات اليومية.

وأفاد بأن مركز البلاغات بالوزارة 940 استقبل 7000 بلاغ حول عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وجرت مباشرتها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها