شكرا لقرائتكم خبر السديس يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس الأول، التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة بالمسجد النبوي الشريف لوقاية قاصديه من فيروس كورونا (كوفيد 19).

واطلع على الأعمال التي تنفذها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف، والجهات المشاركة، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية، مؤكدا خلال جولته على حتمية توفير أرقى وأفضل الخدمات لزوار وقاصدي المسجد النبوي الشريف، والمحافظة على سلامة الجميع، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات ومحاسبة المقصرين.

ونوه السديس بوعي والتزام قاصدي المسجد النبوي وحرصهم على تطبيق التعليمات والتدابير الوقائية أثناء قدومهم للصلاة، مشيدا بجهود منسوبي رجال الأمن وجميع الجهات العاملة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.