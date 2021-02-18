إغلاق 5 مساجد بعد ثبوت 7 إصابات بكورونا

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وبينت الوزارة في تقريرها أمس أن المساجد المغلقة تشمل ثلاثة في مدينة الرياض، ومسجدا في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، ومسجدا في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.وأشارت إلى فتح 9 مساجد بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، شملت مناطق الرياض والشرقية والقصيم، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.
ودعت الوزارة الجميع للإسهام في رعاية المقاصد الشرعية في مواجهة الجائحة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم.
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