شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 5 مساجد بعد ثبوت 7 إصابات بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 5 مساجد موقتا بثلاث مناطق بعد ثبوت 7 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال أحد عشر يوما 92 مسجدا، جرى فتح 79 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقريرها أمس أن المساجد المغلقة تشمل ثلاثة في مدينة الرياض، ومسجدا في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، ومسجدا في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت إلى فتح 9 مساجد بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، شملت مناطق الرياض والشرقية والقصيم، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

ودعت الوزارة الجميع للإسهام في رعاية المقاصد الشرعية في مواجهة الجائحة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم.