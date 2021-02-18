7 دقائق لتطعيم كورونا بـ16عيادة متخصصة في الطائف

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وبدأت المديرية بوضع الخطط المستقبلية لتهيئة المقر التي بادرت الجامعة بتجهيزه على أعلى المستويات ووفقا للإجراءات الاحترازية المكثفة وفتح مجال التطوع للراغبين عبر منصتي الشؤون الصحية والموارد البشرية والذي لقي إقبال الكثيرين للمشاركة في هذه الخدمة المجتمعية.وأوضح متحدث صحة الطائف سراج الحميدان لـ»مكة» أن الشؤون الصحية بدأت بعمل شراكة مجتمعية مع جامعة الطائف منتصف الشهر الماضي، حيث وضعت الخطط والاستعدادات المتمثلة في تهيئة المبنى والمرافق المحيطة به وإنشاء مراحل ما قبل أخذ الجرعة بالكشف المبدئي وصالة الانتظار قبل الدخول للعيادات المتخصصة وعددها 16عيادة مجهزة بأحدث التجهيزات.
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