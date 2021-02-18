شكرا لقرائتكم خبر 7 دقائق لتطعيم كورونا بـ16عيادة متخصصة في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف لتدشين مركز تلقي لقاح فيروس كورونا (كوفيد 19)، بالصالة الرياضية بعمادة شؤون الطلاب في جامعة الطائف الأحد المقبل، حيث سيكون أخذ اللقاح متاحا حسب الجدولة التي أعلنت عنها وزارة الصحة مسبقا للفئات المستهدفة والتي تبدأ بحجز موعد بتطبيق (صحتي) للراغبين بأخذ اللقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وبدأت المديرية بوضع الخطط المستقبلية لتهيئة المقر التي بادرت الجامعة بتجهيزه على أعلى المستويات ووفقا للإجراءات الاحترازية المكثفة وفتح مجال التطوع للراغبين عبر منصتي الشؤون الصحية والموارد البشرية والذي لقي إقبال الكثيرين للمشاركة في هذه الخدمة المجتمعية.

وأوضح متحدث صحة الطائف سراج الحميدان لـ»مكة» أن الشؤون الصحية بدأت بعمل شراكة مجتمعية مع جامعة الطائف منتصف الشهر الماضي، حيث وضعت الخطط والاستعدادات المتمثلة في تهيئة المبنى والمرافق المحيطة به وإنشاء مراحل ما قبل أخذ الجرعة بالكشف المبدئي وصالة الانتظار قبل الدخول للعيادات المتخصصة وعددها 16عيادة مجهزة بأحدث التجهيزات.