شكرا لقرائتكم خبر «صحة المدينة» تدشن مركزا إضافيا لتقديم لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي ذلك تواصلا لجهود الصحة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا، وأكدت صحة المدينة على الجميع بضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح الآمن والفعال لحماية المجتمع.وتنصح الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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