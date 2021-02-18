شكرا لقرائتكم خبر «صحة المدينة» تدشن مركزا إضافيا لتقديم لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت (صحة المدينة) أمس مركزا إضافيا للقاح كورونا بالمدينة المنورة بمركز صحي الدعيثة لتقديم لقاح فيروس كورونا وذلك بالإضافة إلى المركز الذي تم تدشينه مسبقا ولا يزال يقدم خدماته للمواطنين والمقيمين، حيث حصل أول مواطن على اللقاح في المركز الجديد اليوم.

ويأتي ذلك تواصلا لجهود الصحة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا، وأكدت صحة المدينة على الجميع بضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح الآمن والفعال لحماية المجتمع.

وتنصح الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).