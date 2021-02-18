شكرا لقرائتكم خبر 96 عيادة في مركز لقاحات الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة الصحة أمس مركز لقاحات كورونا في محافظة الأحساء، في مقر المعهد الوطني للتدريب الصناعي «NITI» بطريق مطار الأحساء الدولي.

وجهز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبسعة 96 عيادة، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، وبما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن العمل جار لإضافة 3 مراكز لتلقي اللقاحات مطلع الأسبوع المقبل، ليصل مجموع العيادات 200 عيادة، تديرها طواقم طبية متخصصة، وموزعة جغرافيا في مختلف مدن المحافظة لضمان سهولة وصول المستفيدين، وذلك في كل من مستشفى الملك فيصل العام في مدينة الهفوف، ومستشفى الأمير سعود بن جلوي في مدينة المبرز، ومستشفى العمران العام في مدينة العمران، وبطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 10000 مستفيد يوميا.