السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"



عرعر 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الجرعة الأولى من لقاح فيروس

ونوه سموه بالعناية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة, داعياً المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق" صحتي" للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع بوصفه جزءًا من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها - بإذن الله -.

// انتهى //

21:19ت م

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عرعر 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.ونوه سموه بالعناية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة, داعياً المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق" صحتي" للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع بوصفه جزءًا من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها - بإذن الله -.// انتهى //21:19ت م0220

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