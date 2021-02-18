السعودية اليوم / فلسطين تسجل 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 6 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 وفيات و627 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 93 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.9 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

// انتهى //

20:51ت م

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رام الله 6 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 وفيات و627 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 660 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 93 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.9 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.// انتهى //20:51ت م0209

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