السعودية اليوم / عدد إصابات كورنا في القارة الأفريقية يتجاوز 3.78 ملايين شخص



أديس أبابا 6 رجب 1442 هـ الموافق18 فبراير 2021 م واس

أكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وقال المركز في بيان له اليوم، إن إجمالي حالات الوفيات بدول أفريقيا وصلت إلى 99840، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة 3332632 ، مضيفاً أن منطقة جنوب أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضرراً في القارة بالفيروس.

// انتهى //

20:49ت م

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أديس أبابا 6 رجب 1442 هـ الموافق18 فبراير 2021 م واسأكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الأفريقية بلغ 3783214 إصابةً.وقال المركز في بيان له اليوم، إن إجمالي حالات الوفيات بدول أفريقيا وصلت إلى 99840، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة 3332632 ، مضيفاً أن منطقة جنوب أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضرراً في القارة بالفيروس.// انتهى //20:49ت م0206

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