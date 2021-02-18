

بيروت 6 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 2730 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 256109، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4206، بعد تسجيل 54 حالة وفاة.

// انتهى //

20:49ت م

0205



بيروت 6 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 348793 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 256109، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4206، بعد تسجيل 54 حالة وفاة.// انتهى //20:49ت م0205

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.