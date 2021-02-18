

الكويت 06 رجب 1442 هـ الموافق18 فبراير 2021 م واس

سجلت الكويت 979 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه تم شفاء 986 حالة من الإصابة بالفيروس في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 169406 حالات، وأن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 153 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11051. // انتهى //

19:54ت م

0198



الكويت 06 رجب 1442 هـ الموافق18 فبراير 2021 م واسسجلت الكويت 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 181484 حالة، في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1027 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه تم شفاء 986 حالة من الإصابة بالفيروس في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 169406 حالات، وأن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 153 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11051. // انتهى //19:54ت م0198

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.