

‫‬ الباحة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

أنهت صحة الباحة تجهيز المركز الرئيسي لاستقبال المسجلين في تطبيق "صحتي" لتلقي لقاح

وجهزت الصحة 19 مركزًا صحيًا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة لإعطاء جرعات اللقاح، وتشمل تلك المراكز : بني سار، ووادي فيق، والعقيق1، والعقيق2، والعسلة، والحميد، والمكاتيم، ومعشوقة، وبني حسن، وبيضان، وبلخزمر، والمندق1، وغامد الزناد، ويبس، والمخواة1، والمخواة 2، والحجرة، والجرين، وقلوة1.

وشدد المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي على أهمية التسجيل والحجز في تطبيق "صحتي" لتلقي اللقاح.

// انتهى //

19:41ت م

0191



‫‬ الباحة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأنهت صحة الباحة تجهيز المركز الرئيسي لاستقبال المسجلين في تطبيق "صحتي" لتلقي لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.وجهزت الصحة 19 مركزًا صحيًا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة لإعطاء جرعات اللقاح، وتشمل تلك المراكز : بني سار، ووادي فيق، والعقيق1، والعقيق2، والعسلة، والحميد، والمكاتيم، ومعشوقة، وبني حسن، وبيضان، وبلخزمر، والمندق1، وغامد الزناد، ويبس، والمخواة1، والمخواة 2، والحجرة، والجرين، وقلوة1.وشدد المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي على أهمية التسجيل والحجز في تطبيق "صحتي" لتلقي اللقاح.// انتهى //19:41ت م0191

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الصحة" تجهز مراكز لقاحات كورونا بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.