قريبًا.. توطين العمل في المطاعم والمقاهي ومهن التعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي اليوم الخميس، أن العمل جارٍ على تمكين أبناء وبنات الوطن من العمل في جميع القطاعات.

وأضاف الراجحي أنه سيتم قريبًا إطلاق برنامج توطين المحاماة والتعليم والمطاعم والمقاهي والهايبر ماركت.

إشراك طلاب الجامعات في سوق العمل

وتابع وزير الموارد البشرية، خلال لقائه اليوم الخميس، مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية، أنهم يسعون من خلال قرار العمل المرن إلى تمكين طلاب الجامعات وإشراكهم في سوق العمل من خلال أوقات الفراغ.

وتابع أنه تم استكمال دراسة تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية والمتعاقدين مع القطاع الخاص، ووضع حد أدنى لأجورهم، مبينًا أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تساهم في ترجيح الكفة للتعاقد مع السعوديين.

صياغة استراتيجية سوق العمل

وأبان أنهم عملوا على صياغة استراتيجية سوق العمل مع منشآت القطاع الخاص، من خلال العديد من ورش العمل، وذلك لضمان تطوير بيئة العمل السعودية، ورفع كفاءتها وجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية من حيث الجاذبية والتنافسية العالية واستقطاب أصحاب المهارات.

ولفت إلى أن مبادرات وبرامج التوطين حققت في عامي 2019-2020 نتائج مميزة، تمثلت في التحاق أكثر من 420 ألف مواطن ومواطنة بسوق العمل.

ودعا المؤسسات للاستفادة من خدمات منصة قوى، مؤكدًا أنه لم تعد هناك حاجة لمراجعة مكاتب العمل بعد تيسير الخدمات إلكترونيًا.



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