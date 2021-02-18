نصائح لتقوية كلمة المرور قبل اختراقها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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يحاول العديد من الأشخاص الوصول لبيانات أشخاص آخرين على الإنترنت من أجل سرقتها واستخدامها في عمليات الابتزاز والحصول على الأموال من خلالها، وقد شهد العام الماضي عمليات اختراق ناجحة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل Instagram و YouTube و Marriott و Nintendo و Virgin Mobile.

وحسبما ذكر موقع lasvegasweekly، وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكن به إيقاف سرقة البيانات، ولكن يمكن اتخاذ خطوات سريعة لحماية بيانات المستخدمين عن طريق تقوية كلمة المرور الخاصة بالمستخدم وجعلها قوية بحيث لا يتم التعرف عليها بسهولة.

اختراق كلمة المرور

في تقرير نشر بأغسطس 2020، أنتجت NordPass، وهي شبكة لإدارة كلمات المرور قائمة تضم 200 كلمة مرور شائعة تم العثور عليها في عمليات اختراق البيانات، الثلاثة الأوائل منها كانت “12345” و “123456” و “123456789، وكلمات أيضًا مثل الخطوط الرأسية من لوحات مفاتيح QWERTY (“asdfghjkl”)، والعبارات الشائعة مثل “iloveyou” و “hello” وغيرها من الكلمات.

تشير الدراسة إلى أن كلمات المرور الضعيفة تكون معرضة للاختراق بشكل كبير، ويمكن من خلالها حظر الحسابات وسرقة المعلومات منها.

وهناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها إنشاء كلمة مرور قوية وهي:

أولًا يجب الحرص على التحقق من آخر مرة تم فيها تغيير كلمة المرور، ويوصي العديد من خبراء الأمن السيبراني بتغيير كلمات المرور كل ثلاثة أشهر؛ حتى أن البعض يقترح القيام بذلك شهريًا، ومع ذلك، من الآمن القول إنه إذا كانت كلمة المرور منذ 90 يومًا، فيجب تغييرها على الفور.

يجب التجنب والابتعاد عن كلمات القاموس مثل كلمة: “البيت” كلمة مرور، “البيت الأحمر” فهي كلمات يسهل اختراقها والتعرف عليها، وتجنب كلمات مثل “P @ ssw0rd”، فيما يقترح هوفمان التفكير في جملة سهلة التذكر تتضمن عناصر عشوائية من الكلمات والأحرف كان الإيجار 400 دولار شهريًا، وهو اختصار لـ “TfhIeliw613FS.Rw 4 مساءً”، وهي كلمة مرور مكونة من 21 حرفًا لا يستطيع أحد تخمينها.

كما يجب تذكر كلمة المرور بشكل جيد، فلا يجب تسجيلها على موقع التواصل الذي تم الدخول بكلمة المرور عليه، فهذا يجعل أيضًا كلمات المرور هذه سهلة للغاية، كما أن ترك جهاز الكمبيوتر دون مراقبة لمدة 30 ثانية – في العمل، ربما، أو في المقهى أثناء استلام الطلب – يمنح الفرصة لأشخاص أخرين للقيام بسرقة كلمة المرور.

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