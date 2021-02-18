الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

الأرصاد تتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة على 6 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية غدًا الجمعة بمشيئة الله.

تكون الضباب

وأضافت الأرصاد: “لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة”.

درجات الحرارة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسجل القنفذة 30 مئوية كأعلى درجة حرارة غدًا، بينما تسجل تبوك 1 مئوية كأقل درجة حرارة.

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