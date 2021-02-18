كيف تحصل على مساحة أكبر في غوغل درايف ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

العناوين الفرعية

قال موقع the verge إن مساحة التخزين الخاصة بـ غوغل تعتبر المكان الذي يخزن فيه المستخدمون كافة وثائقهم ومعظم الأوقات واللحظات التي يعيشونها سواء من صور أو مقاطع فيديو أو غيرها، ولكن في بعض الأحيان لا تكفي مساحة التخزين للمزيد من الوثائق أو مقاطع الفيديو والصور.

أهمية غوغل درايف

وأضاف الموقع أن نفاد المساحة يمكن أن يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لكثيرين، وبشكل افتراضي، تمنح غوغل مساحة 15 جيجا بايت لاستخدامها في كل شيء مرتبط بالحساب الخاص بالمستخدم، ويتضمن ذلك المحتوى المرتبط بجيميل وغوغل درايف وجميع صور غوغل المحفوظة.

وفي حالة تراكم البيانات وملء السعة التخزينية، فإن من ضمن الحلول هو شراء مساحة أكبر، مقابل 2 دولار شهريًا مقابل 100 جيجابايت إضافية، لكن دفع المزيد من الأموال قد لا يكون هو الحل الوحيد، ولكن ترتيب الحساب الخاص بغوغل درايف يمكن أن يكون حلًا آخر.

طريقة ترتيب حساب غوغل درايف

أولًا يجب فتح هذا الرابط ، والذي سيعرض قائمة بجميع ملفات غوغل درايف الخاصة بالمستخدم مرتبة حسب الحجم مع وجود الملفات الأكبر في الأعلى.

الخطوة الثانية هي البحث في الملفات التي ليس لها فائدة بالنقر على رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى من غوغل درايف.

وبعد ذلك الضغط على الإعدادات، متبوعة بـ إدارة التطبيقات بالنسبة إلى أي تطبيقات تحتوي على ملاحظة حول البيانات المخفية، وبعد ذلك النقر على المربع الرمادي خيارات على اليسار، وحدد حذف بيانات التطبيق المخفية.

كيفية التعامل مع الصور عالية الدقة

اعتبارًا من الأول من يونيو 2021، سيتم اتخاذ نسخة احتياطية من كل صورة ومقطع فيديو في حساب غوغل درايف، وفي حال الاحتفاظ بالصور بحجمها الأصلي، فيمكن التخلص من الكثير من المساحة عن طريق تحويلها إلى خيار الجودة العالية من غوغل، والذي يقوم بضغط الصور حتى تصل مساحتها إلى 16 ميجابكسل ومقاطع الفيديو إلى 1080 بكسل.

ولعمل هذا يجب اتباع الآتي، الانتقال إلى صفحة إعدادات الصور وحدد جودة عالية، وعند تحديدها، سيتم طرح سؤال عما إذا كان هناك نية لتبديل الصور إلى الجودة العالية وضغط الصور الحالية أم لا، وإذا كان هناك أي صور لا رغبة في ضغطها، فيمكن النقر على رابط تعرف على كيفية الاحتفاظ بالملفات الأصلية للحصول على إرشادات حول حفظ هذه الصور على الجهاز.

شارك الخبر