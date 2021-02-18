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وزير التعليم يستعرض الخطة الاستراتيجية لمركز اليونسكو الإقليمي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

وزير التعليم يستعرض الخطة الاستراتيجية لمركز اليونسكو الإقليمي

مناقشة حوكمة نظم مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ترأس وزير التعليم رئيس مجلس مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الخميس اجتماع مجلس إدارة المركز عن بُعد في دورته السادسة، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء التعليم في الدول العربية، وقيادات بعض الهيئات التعليمية المحلية والإقليمية.

استعراض التقرير المالي

وناقش الاجتماع القواعد المنظمة للجنة الاستشارية، واستعرض التقرير المالي لعام 2020م، والخطة الاستراتيجية للمركز، كما تم استعراض ومناقشة نتائج الورشة الإقليمية حول المعايير العربية للجودة في التعليم، وبعض المشاريع والبرامج المقترحة كمشروع تعليم القراءة والكتابة في مرحلة الطفولة المبكرة في الدول العربية، والفاقد التعليمي في التعليم العام أثناء جائحة ، وتطوير برامج التعليم الجامعي في الدول العربية في ضوء مهارات ومهن المستقبل.

وزير التعليم يستعرض الخطة الاستراتيجية لمركز اليونسكو الإقليمي - متابعات الخليج 365

تقويم التعليم العام

إضافة إلى مناقشة حوكمة نظم مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية، وممارسات التعامل مع الدراسات الدولية واسعة النطاق، كذلك جودة سياسات وممارسات التعليم عن بُعد في التعليم العام في الدول العربية.

وأوضح مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم والأمين العام لمجلس الإدارة د. عبد الرحمن المديرس أن الاجتماع حظي بمشاركة واسعة من أصحاب المعالي والمسؤولين، وتم خلاله التوسع في طرح الموضوعات التي يُعنى بها المركز بشكل مباشر، وأيضًا ما يتعلق منها بتحديات المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا والمرتبطة ببرامج ومشروعات التعليم، مبينًا أن دور المملكة في تطوير جودة التعليم وتميز مخرجاته رائد على مستوى المنطقة العربية، ومبادرة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله – لإنشاء واستضافة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم؛ نموذج للمبادرات النوعية التي تقدمها المملكة لإقليمها العربي، وذلك لتعزيز التميّز والنهوض بجودة التعليم.

وزير التعليم يستعرض الخطة الاستراتيجية لمركز اليونسكو الإقليمي - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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