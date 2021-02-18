فيديو.. أمير الباحة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تلقى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور، حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد مع اكتمال التجهيزات لاستقبال المتقدمين بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات.

وأشاد أمير الباحة بكامل التجهيزات والدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة حرصًا على صحة المواطنين والمقيمين.

مركز تلقي لقاح كورونا في الباحة

وكانت صحة الباحة أنهت تجهيز المركز الرئيسي لاستقبال المسجلين في تطبيق “صحتي” لتلقي لقاح كورونا “كوفيد – 19″، وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.

وجهزت الصحة 19 مركزًا صحيًا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة لإعطاء جرعات اللقاح، وتشمل تلك المراكز : بني سار، ووادي فيق، والعقيق1، والعقيق2، والعسلة، والحميد، والمكاتيم، ومعشوقة، وبني حسن، وبيضان، وبلخزمر، والمندق1، وغامد الزناد، ويبس، والمخواة1، والمخواة 2، والحجرة، والجرين، وقلوة 1.

وشدد المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي على أهمية التسجيل والحجز في تطبيق “صحتي” لتلقي اللقاح.

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