الموارد البشرية ترخص لجمعية ممرضون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أصدرت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموافقة على الترخيص لجمعيه ممرضون بالعمل تحت مظلة الوزارة.

الترخيص الأول من نوعه

وقد صرحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة نوفا العفري العنزي بأن هذا الترخيص هو الأول من نوعه على مستوى المملكة لجمعية أهلية تُعنى بفئة الممرضين والذين يمثلون القلب النابض للجهاز الطبي.

ترخيص الموارد البشرية يرفع مستوى المهنة

ويضم مجلس إدارة الجمعية نخبة من الممرضين المتميزين في المجال العلمي والعملي، كما ستقدم الجمعية العديد من البرامج التي من شأنها رفع مستوى التمريض والممرضين بالمملكة؛ مما يساعد على زيادة فرص العمل المناسبة وحسب المؤهلات التي يحملها الممرضون.

كما شكرت العنزي، وزير الموارد البشرية على الثقة التي منحت للجمعية بهذا القرار.

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