أحدث تردد لقناة السعودية الرياضية 2021 لمتابعة مباراة الهلال والإتفاق في الدوري السعودي

أعلنت قناة السعودية الرياضية عن نيتها لإعلان مباراة فريقي الهلال والاتفاق السعوديين، على الرغم من أن المباراة تلعب في إطار منافسات الدوري السعودي الأول إلا أنها تستحوذ بشكل أو بآخر على اهتمام محبي الكرة السعودية من غير السعوديين، ويحظى قطبي اللقاء بقاعدة جماهيرية كبيرة ومهيبة، وفي المقال التالي يمكنك مشاهدة المباراة من المنزل بعد إضافة تردد قناة السعودية الرياضية أدناه.

وتذاع مباراة الهلال والاتفاق اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، 7:30 بتوقيت القاهرة على قناة السعودية الرياضية.

تردد قناة السعودية الرياضية “عرب سات”:

التردد: 12149 أو 12523 أو 10810.

الاستقطاب: أُفقي.

معدل الترميز: 27500 أو 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

تردد قناة السعودية الرياضية “نايل سات”:

التردد: 12284 أو 12284 أو 12149.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500 أو 30000

لضمان إضافة القناة قم بتغيير معدل الترميز بين 27500 و30000 كما هو موضح أعلاه.