شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يناقش مشاريع «المياه الوطنية» في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في الإمارة بجدة اليوم (الخميس)، اجتماعاً لمناقشة أعمال شركة المياه الوطنية في منطقة مكة المكرمة وما تم إنجازه في مشروع إدارة صهاريج الصرف الصحي وتأهيلها وربطها بمنصة «تصريح»، وفق اشتراطات بيئية وفنية وهوية بصرية موحدة.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد الموكلي ورئيس القطاع الغربي المهندس محمد الزهراني.