اشتراطات بيئية وفنية وهوية بصرية موحدة لصهاريج الصرف الصحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، في الإمارة بجدة أمس، اجتماعا لمناقشة أعمال شركة المياه الوطنية في المنطقة وما أنجز في مشروع إدارة صهاريج الصرف الصحي وتأهيلها وربطها بمنصة «تصريح»، وفق اشتراطات بيئية وفنية وهوية بصرية موحدة.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد الموكلي، ورئيس القطاع الغربي المهندس محمد الغامدي.

من جانب آخر استقبل نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة، رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن فكرة مؤشر «رفاه» الخاص بقياس جودة الخدمات في المنطقة، والهادف إلى رفع مستوى جودة الحياة في الأحياء السكنية، واستدامة تطويرها، وتفعيل دور مراكز الأحياء من خلال توفير المعلومات التي تمكن من رفع مستوى الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة فيما بينهما لتحسين جودة الخدمات المقدمة في الأحياء السكنية.

كما استقبل نائب أمير المنطقة، في مقر الإمارة بجدة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله القرشي.

واستمع خلال اللقاء إلى إيجاز عن أعمال الدفاع المدني بالمنطقة خلال موسم الأمطار، ونتائج الجولات الميدانية لمراقبة تطبيق الأنظمة والتعليمات واشتراطات السلامة الوقائية.