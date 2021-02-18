شكرا لقرائتكم خبر تدشين أولى شحنات برنامج هدية خادم الحرمين من التمور للخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، من مقر مصنع التمور بمحافظة الأحساء إطلاق أولى شحنات التمور من برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من التمور للخارج لعام 1442هــ، لتوزيعها على المسلمين في 24 دولة حول العالم من أقليات وجاليات ومؤسسات وشخصيات إسلامية خلال رمضان المقبل، التي تأتي امتدادا لما توليه قيادة المملكة من اهتمام في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين، لا سيما في شهر الخير والعطاء. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف محمد العريفي، أن هذه الشحنة أولى دفعات الهدية التي تجسد دور المملكة الإنساني والريادي في خدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك من كل عام، منوها بالترتيبات المبكرة التي اتخذتها الوزارة لتشمل الهدية مختلف قارات العالم حسب الحاجة والطلبات الواردة، وذلك بالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة، ومراكز خادم الحرمين الشريفين بدول العالم. وأكد أن البرنامج سينفذ وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا في إطار الحرص على سلامة وصحة المستفيدين من البرنامج والعاملين فيه. حضر مراسم التدشين مدير البرامج الموسمية بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية سلمان الفهيد وعدد من المسؤولين بالوزارة. هدية خادم الحرمين: من أجود وأفخر أنواع التمور بالأحساء واحة النخيل

تعبأ وتغلف وتعقم قبل إرسالها عبر الشاحنات المبردة

24 دولة تشملها هذا العام وفق معايير محددة

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين أولى شحنات برنامج هدية خادم الحرمين من التمور للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.