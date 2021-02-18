لقاء عن بعد حول توظيف الحوار في العالم الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس الأول، لقاء حواريا -عن بعد- بعنوان (توظيف الحوار في العالم الرقمي)، وذلك ضمن مبادرة الحوار الرقمي التي ينفذها المركز في إطار مشاركته في فعاليات ملتقى مكة الثقافي الخامس المقامة تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟.

وذلك بمشاركة مشرفة المركز في منطقة الجوف مشاعل الضلي، ومشرفة المركز في محافظة الطائف وفاء الزهراني، ومستشار مدير تعليم عسير ومشرفة المركز في منطقة عسير صالحة الجرعي، وأداره مشرف المركز في منطقة تبوك فايز البلوي.

وأوضحت وفاء الزهراني أن العالم الرقمي بات يلعب دورا كبيرا في ترسيخ ثقافة الحوار بين مختلف أطياف المجتمع، مؤكدة أنه لا بد من الالتزام الكامل بآداب الحوار وخاصة مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، التي تضم تنوعا كبيرا في الشخصيات والآراء والثقافات من مختلف أنحاء العالم.

بدورها شددت صالحة الجرعي على أهمية الحوار بين الثقافات والأديان في العالم الرقمي والتي بدأت تزداد يوما تلو الآخر، باعتبار الحوار أداة فعالة لنشر الوعي السليم وتعزيز التعايش المشترك.

وأكدت أن أهمية ثقافة الحوار تنبع من قدرتها على الانتقال بالفرد من الجمود والنمطية وكراهية الآخر إلى حالة من التسامح والاعتدال والتقدير وتقوية العلاقات الاجتماعية والتلاحم والترابط