الخبز أكثر الأصناف إسهاما في استهلاك الفرد من السكر المضاف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد الخبز أكثر الأصناف الغذائية التي تسهم في استهلاك الفرد من السكر المضاف في المملكة طبقا لما أظهرته نتائج استطلاع نفذته الهيئة العامة للغذاء والدواء أخيرا.

وهدف الاستطلاع إلى التعرف على أكثر المنتجات الغذائية استهلاكا في المملكة، ومعدل استهلاك الفرد من السكر في هذه المنتجات، وشملت البيانات 112 عينة من الأصناف الغذائية المتوفرة في الأسواق والمطاعم السعودية، من بينها منتجات الحليب وبدائلها، الوجبات الخفيفة، مكونات الطبخ والوجبات الجاهزة، الأطعمة الأساسية، المشروبات المعبأة بأنواعها.

وبحسب الاستطلاع، فقد تبين أنه في عام 2019م مثل استهلاك الفرد من السكر المضاف في الخبز ما نسبته 20% من الكمية الموصى من منظمة الصحة العالمية، أي ما يعادل 9.6 جرامات في اليوم، ويتوقع أن يمثل الاستهلاك في عام 2020م ما نسبته 16% من الكمية الموصى، أي ما يعادل 7.6 جرامات في اليوم.

وكشف مسح ميداني نفذته (الهيئة) في الأسواق المحلية للتعرف على متوسط محتوى الخبز من السكر المضاف، إذ تبين أن محتوى الخبز من السكر المضاف في المتوسط 4.22 جرامات لكل 100 جرام.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز استهلاك الفرد من السكر المضاف عن 10% من إجمالي الطاقة 2000 سعرة حرارية أي ما يعادل 48 جراما في اليوم.

وفي إطار دور (الهيئة) لتعزيز صحة وسلامة المستهلك، وإيمانا منها بأهمية تحسين القيمة الغذائية للمنتجات الغذائية وسعيها في تقليل مدخول السكريات الحرة في النظام الغذائي؛ فقد منعت منذ الأول من يناير العام الماضي استخدام السكر المضاف أو مصادره (العسل، شراب الجلوكوز) والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في (العصائر الطازجة وخلطاتها).

أصناف تسهم في استهلاك الفرد من السكر المضاف: