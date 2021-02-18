شكرا لقرائتكم خبر نصائح وتوصيات لتحسين الذات وتطوير الشخصية لطلاب الكلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدخول للجامعة قد يكون عبئا على بعض الطلاب، حيث يتعين عليهم عمل بعض من التطورات للشخصية التي قد لا يتقنها الجميع، وكان أكثر الأمور صعوبة هو العدد الكبير والبيئة الضخمة، في ظل غياب الإرشاد الكافي، ولكن حاليا تهتم الجامعات بعملية التعريف المناسبة للطلاب، ويساعد عدد من المواقع في تقديم النصح ومن بينها موقع Accredited Schools Online.

وفيما يلي أبرز النصائح والتوصيات التي قدمها للطلبة:

التحق بالنادي

الجامعات مليئة بالنوادي والمجموعات التي تبحث دائما عن الأعضاء المهتمين، هناك مجموعة لكل نوع من الهوايات، لذلك يجب أن يكون من السهل الربط مع مجموعة من أجل مساعي محددة لتحسين الذات.

التوصية:

العمل التطوعي أو النوادي القائمة على الخدمة تمنح الطلاب شبكة رائعة وخبرة كبيرة في مساعدة الآخرين.

أي هواية شخصية تتعلق بمجال وظيفي، مثل نوادي العلوم أو نوادي الكتاب. ودور الكلية حول العمل باحتراف داخل شبكتك، وتوفر هذه المجموعات فرصا للقيام بذلك.

اطلب ردود الفعل

التعليقات هي الطريقة الوحيدة لفهم كيف ينظر إلينا من قبل الآخرين.

التوصية:

اسأل مرشدا أو شخصا تحترمه في مجالك ليقدم لك ملاحظات. ماذا تحب أن تكون بالجوار؟ هل أنت شخص يودون تقديمه لزميل أو محترف آخر؟

اطلب من طرف موضوعي جمع تعليقات مجهولة عنك، قد يكون هذا أكثر قسوة في بعض الحالات لأن عدم الكشف عن هويتك يمكن أن يجعل الناس أحرارا في قول ما يريدون، ولكن يمكنك التدقيق في الردود للعثور على نقد بناء.

اقرأ كتابا

هناك ثروة من المعلومات يمكن العثور عليها في صفحات الكتب التي كتبها الآخرون، أولئك الذين ساروا على الطريق قبل أن يتمكنوا من إعطاء نظرة ثاقبة ونصائح حول الأخطاء التي ارتكبوها والتي لا يمكنك تعلمها بمفردك.

التوصية:

اقرأ في فن التفكير وفي مجالات مثل علم النفس والأعمال، هذه الكتب تساعد على فهم كيفية تحليل المعلومات بشكل أفضل واتخاذ قرارات أوضح وأفضل.

استمع إلى المدونات الصوتية

يمكن الاستماع إلى البودكاست في أي مكان، أثناء المشي إلى المدرسة، في الحافلة، بين الفصول الدراسية، وما إلى ذلك، إنها مجانية!

التوصية:

«قفزات صغيرة، تغييرات كبيرة»، موجه نحو التطوير الذاتي دون الحاجة إلى المساعدة الذاتية بشكل صريح، هذا البودكاست مثالي لطلاب الجامعات الذين يرغبون في إجراء تغيير في عاداتهم.

أشياء يجب أن تعرفها، يزود هذا البودكاست مستمعيه بمعلومات عشوائية حول مواضيع لا تعد ولا تحصى.

مشاهدة محادثة TED

Ted Talks هي محاضرات فيديو قصيرة يلقيها متخصصون من جميع الأنواع.

التوصية:

هناك الكثير من محادثات Ted المتميزة، والتي بإمكانك أن تجد ما ينسابك منها.

ابحث عن مرشد

غالبا ما نتعلم من تجربة الآخرين، وكلما زادت المعلومات التي يمكنهم نقلها إلينا، كان ذلك أفضل حالا. يجب على طلاب الجامعات الذين يسعون إلى تحسين الذات العثور على متخصص في مجالهم، في الحرم الجامعي أو خارجه، يمكنه مساعدتهم في تحديد الأهداف وفهم مكانهم في العالم.

التوصية:

موظفو الكلية وأعضاء هيئة التدريس «أفضل الموارد في الحرم الجامعي هم الأشخاص: الأساتذة والإداريون ومستشارو القاعة المقيمون والمستشارون المهنيون ومساعدو الدراسات العليا، على سبيل المثال لا الحصر».

محترف في مجالك: يمكن لعدد من الكليات ربط الطلاب بالمحترفين المحليين، على سبيل المثال، تقوم هيئة التدريس في كلية رينولدز للصحافة بجامعة نيفادا، رينو بربط طلابها بالعلاقات العامة المحلية والصحفيين المطبوعين وغيرهم من المتخصصين في الصحافة في المنطقة.

حافظ على صحة بدنية جيدة

يسهم الجسم السليم في عقل سليم. تأتي الثقة من الشعور بالرضا وتتدفق إلى جميع جوانب حياتنا المهنية والشخصية.

التوصية: