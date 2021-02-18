رفع 440 ألف طن من النفايات بالأحساء

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وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد الزهراني، أن الأمانة مستمرة في برامجها الشاملة وجدولتها لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالمحافظة على البيئة، والعمل على معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، مشيرا إلى وجود 12 مشروعا مستقلا للنظافة العامة بالأحساء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة محافظة الأحساء خلال 2020، نحو 440 ألف طن من النفايات المنزلية، ومليون م3 مخلفات إنشائية، فيما رفعت خلال الربع الأخير من نفس العام 432 مركبة مهملة وتالفة من الطرقات العامة والأحياء.وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد الزهراني، أن الأمانة مستمرة في برامجها الشاملة وجدولتها لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالمحافظة على البيئة، والعمل على معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، مشيرا إلى وجود 12 مشروعا مستقلا للنظافة العامة بالأحساء.

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