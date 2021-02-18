إتلاف 5000 كجم من الأسماك الفاسدة بجدة

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وجرى ضبط الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الأحواش الشعبية بالنطاق في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، كما تم إتلاف الكميات المرصودة وإغلاق المواقع المخالفة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة أمس عن ضبط خمسة أطنان من الأسماك الفاسدة داخل مستودع مخالف بـ»بوادي مريخ» استخدم لتخزين وتجفيف الأسماك.وجرى ضبط الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الأحواش الشعبية بالنطاق في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، كما تم إتلاف الكميات المرصودة وإغلاق المواقع المخالفة.

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