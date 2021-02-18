4.8 ملايين لإنشاء 3 جوامع بالقصيم

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فيما تفقد مدير فرع الوزارة بالمنطقة عبدالرحمن السويلم أمس عددا من المشروعات تحت التنفيذ شملت جامع الجرارية في محافظة النبهانية الذي شارف على الانتهاء بمساحة 400م2 ويتسع لـ320 مصليا، ويشمل مصلى للنساء وخدمات أخرى بتكلفة إجمالية 1,588.890 ريالا، وتنفيذ جامع ثادج من توابع محافظة النبهانية بمساحة 400 م2 وبتكلفة إجمالية قدرها 1,343.979 ريالا، ويتسع لـ320 مصليا، ويشتمل المشروع على عناصر وخدمات أخرى.واطلع السويلم على مشروع جامع المجحدي الذي يقع على طريق الملك فهد بمدينة بريدة، الذي أقيم على مساحة 1225م2 بتكلفة إجمالية 2,000,000 ريال ويتسع لـ980 مصليا، ومصلى للنساء.
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