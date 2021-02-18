شكرا لمتابعة خبر عن بدء تطبيق قرار توطين مهنة المحاماة بحصر المنشآت والكيانات التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن ‏وزارة العدل بدأ في تطبيق قرار توطين مهنة المحاماة ١٠٠٪ والبدء بحصر المنشات والكيانات التجارية التي تحوي غير سعوديين في وظائف ومهام قانونية.

وأضافت المصادر ان مبادرة توطين مهنة المحاماة تستهدف 5 آلاف وظيفة في قطاع المحاماة

وتتحقق أهداف المبادرة عن طريق التنسيق بين الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين عملية التوطين في قطاع المحاماة، وإصدار التشريعات والأنظمة لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف ، ومتابعة ورصد أثر التوطين على قطاع المحاماة ، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لمهن المحاماة والاستشارات القانونية ، وتقديم برامج التعمير والتجسير وبرامج دعم التوظيف للمهن المستهدفة.