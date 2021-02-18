شكرا لمتابعة خبر عن قرار من " الموارد البشرية " بتوطين مهن التعليم بالمدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، إنه سيصدر قريباً قرار توطين مهن التعليم بالمدارس الأهلية.

وأوضح أنه سيتم تمكين طلاب الجامعات وإشراكهم في سوق العمل من خلال قرار العمل المرن، وجاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية.

وكانت وزارة الموارد البشرية، استكملت دراسة تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية، بالإضافة إلى المتعاقدين مع القطاع الخاص، موضحة :" وضعنا حد أدنى لأجورهم ".